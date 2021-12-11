Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında kendi sahasında oynadığı Adanaspor ile 0-0 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın tamamında gol dışında üstün oynadıklarını belirterek, "Ancak çok önemli 2 puan kaybettik. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu 2 puanı telafi edeceğiz." dedi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor karşısına, çok zor bir karşılaşma olacağını bilerek çıktıklarını ifade etti. Erginer, "Maçta 32 orta yapmışsınız, ceza sahasında 28 kez topla buluşmuşsunuz. 9 korner atmışsınız ama gol atamıyorsunuz. Bu tip maçlarda böyle kapanan rakiplere karşı gole ihtiyacınız var. Üçüncü bölgeye oyunu bu kadar yıkıp ama üretkenlik ya da bitiricilik anlamında bu kadar etkisiz kalırsanız bunun yansıması puan kaybı olarak dönüyor." şeklinde konuştu.

Futbolcularını eleştirmeyeceğini söyleyen Erginer, "Maçın tamamında gol dışında çok üstün oynadığımızı düşünüyorum. Ancak çok önemli 2 puan kaybettik. Geçen haftaki Ümraniye galibiyetini çok daha önemli kılabilecek 3 puan lazımdı bize bugün. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu 2 puanı telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adanaspor cephesi

Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar ise Beypiliç Boluspor karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu kaydetti.

Futbolcularını kutlayan Karafırtınalar, "Son haftalarda gösterdiğimiz savunma refleksini burada da gösterdik. O üst düzey mücadeleyi burada da gösterdik. Biraz pozisyon bulmakta zorlanıyoruz ama en azından gol yemiyoruz. Bu bizim adımıza sevindirici." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, daha önceki maçlarda son dakikalarda yedikleri goller ve verdikleri pozisyonlar olmasına rağmen bugün bu durumu yaşamadıklarını anlatarak, "Bugün biz pozisyon bulduk son dakikalarda. Atabilsek belki 3 puanla da buradan ayrılabilirdik. Son 2 haftadır üst düzey takımları yenen Boluspor'dan alınan 1 puan bizim adımıza çok değerli." dedi.

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri

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