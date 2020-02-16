16.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:29

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Elbistan Belediyespor 'u 3-1 yendi.



Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbistan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un gollerini 4 ile 11 ile 51 dakikada Özcan Polat, Elbistan Belediyespor tek golünü 49 dakikada Murat Candan kaydetti. - KİLİS

Kaynak: İHA