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Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Elbistan Belediyespor 'u 3-1 yendi.

16.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:29
Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Belediyespor 'u 3-1 yendi.


Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbistan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un gollerini 4 ile 11 ile 51 dakikada Özcan Polat, Elbistan Belediyespor tek golünü 49 dakikada Murat Candan kaydetti. - KİLİS

Kaynak: İHA
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