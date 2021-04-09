Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi
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Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

TFF, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. Son dönemde artan koronavirüs vakaları sonucunda sağlık kurulu tarafından değerlendirme yapıldığını belirten TFF, "Daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları futbol dünyasını da etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu.

"SAĞLIK KURULU GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDI"

TFF'den yapılan açıklamada koronavirüsün son dönemdeki seyri üzerine sağlık kurulu tarafından değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda sağlık kurulu görüş birliğine varmıştır." denildi.

"MAYIS AYININ SON HAFTASI BAŞLATILMASI UYGUN BULUNMUŞTUR"

Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur."

Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:29:19. #1.14#
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