Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti

15.08.2019 12:20

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan şarkıcı Yılmaz Morgül'ün Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a attığı kalpli mesajlarla gündem oldu.

MORGÜL'ÜN ATTIĞI MESAJLARI PAYLAŞTI

Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli edince, Yılmaz Morgül, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini. Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu. Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından "Bu ney şimdi" notuyla paylaştı.

Beyhatun'a mesaj atan hesabın gerçek olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.