Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Çağırır, çeyrek finale çıktı.
Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ayşe Çağırır, çeyrek finale çıktı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen şampiyonada 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, Bulgar Emi-Meri Todorovab ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.
Ayşe Çağırır, Rus Iuliia Chumgalakova ile Norveçli Perzin Nazari eşleşmesinin galibiyle 27 Ağustos Salı günü çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.