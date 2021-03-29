Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında
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Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Bodrumspor'da attığı 27 golle bu sezon 145 takımdaki oyuncular arasında Türkiye'deki profesyonel liglerin en golcü futbolcusu olan Ozan Sol, kaydettiği gol sayısıyla Avrupa'da da ilk 10'a girdi.

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MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Bodrumspor'da attığı 27 golle bu sezon 145 takımdaki oyuncular arasında Türkiye'deki profesyonel liglerin en golcü futbolcusu olan Ozan Sol, kaydettiği gol sayısıyla Avrupa'da da ilk 10'a girdi. Ligde 26, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez ağları sarsan 27 yaşındaki forvet, 23 maçta 27 golle adını lig kategorileri farklı olmasına rağmen 2'nci Lig'den dünyanın en klas yıldızlarının olduğu listede en golcüler arasına yazdırmayı başardı.

Futbolcuların 2020-21 sezonunda lig, kupa ve Avrupa maçlarında attıkları gollerin listelendiği tabloda Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski ve Borussia Dortmund'un genç forveti Haaland, 40'ar golle zirveye çıkarken, Juventuslu Cristiano Ronaldo ve PSG'li Mbappe 32'şer gol attı. Interli Lukaku ve Rus ekibi Krylya Sovyetov'dan Sergeev 30'ar kez ağları sarsarken, Barcelona'nın süper starı Messi 29, İngiltere Championship ekibi Brentford'dan Ivan Toney 28 gol kaydetti. Ozan, 27 golle Tottenham'dan Harry Kane'le birlikte bu isimleri izledi. Kariyerinde daha önce Altınordu'da 3'üncü Lig ve 2'nci Lig, Manisaspor ve Altay'da ise 2'nci Lig'de şampiyonluklar yaşayan Ozan, Süper Lig'de hiç forma giyemedi.


Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında
Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında
Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında
Bodrumsporlu Ozan Avrupa'nın en golcüleri arasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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