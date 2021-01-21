Bodrumsporlu Fatih, Bergama'da
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Bodrumsporlu Fatih, Bergama'da

21.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:48
Bodrumsporlu Fatih, Bergama'da

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Antalya kampını tamamlayan Bodrumspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş'ı sezon sonuna kadar 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Bergama Belediyespor'a kiralık gönderdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Antalya kampını tamamlayan Bodrumspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş'ı sezon sonuna kadar 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Bergama Belediyespor'a kiralık gönderdi. Fenerbahçe altyapısında yetişip Bodrum'da profesyonel olan Fatih, sezonun ilk yarısında 2'nci Lig'de 6 maçta görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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