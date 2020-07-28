Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf ile küme düşen Kaan Ayhan'a ilk teklifi yaptı. Bodrum'da tatil yapan milli oyuncu ile görüşen sarı-kırmızılılar, yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.

Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesi üzerine sözleşmesindeki serbest kalma bedeli devreye giren Kaan Ayhan için Galatasaray ilk adımı attı. Sözleşmede 2 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Kaan Ayhan'la Bodrum'da bir araya gelen sarı-kırmızılı yöneticiler, milli oyuncuya tekliflerini ilettiler. YILLIK 1 MİLYON EURO Fortuna Düsseldorf'ta 600 bin euro garanti para alan ancak takımının küme düşmesi üzerine ücreti yarı yarıya inecek olan milli futbolcuya Galatasaray yıllık 1 milyon euro teklif etti. 31 Temmuz'a kadar 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan'ın ise Galatasaray'ın bu önerisine kısa sürede geri dönüş yapması bekleniyor. Bodrum'un Yalıkavak ilçesinde tatil yapan Kaan, bu teklifi kabul ederse Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Kaynak: Hürriyet