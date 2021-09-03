Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
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Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı

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Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı'nın Bodrum'da silahlı adamlarıyla komşu şantiyeyi bastığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Videoda Eczacıbaşı'nın silahlı adamlarının o anları kaydeden şantiye çalışanlarının telefonlarını zorla aldığı ve kayıtları sildiği görülüyor

Türkiye'nin cennet tatil beldesi Bodrum, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı'nı konuşuyor. Geçtiğimiz aylarda Eczacıbaşı, halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10'a yakın kaçak yapıyla gündeme gelmişti.

"İMAR AFFINA BAŞVURDUK" DİYEREK SAVUNDU

Uydu görüntüsü üzerinden tüm bu kanunsuzlukları belgeleyen Bodrumlular, belgeleriyle birlikte hem Bodrum Belediyesi'ne hem de CİMER'e suç duyurusunda bulunmuş, Eczacıbaşı'nın konuya dair tek açıklaması ise "Zaten imar affı başvurusunda bulunduk" demek olmuştu.

SİLAHLI ADAMLARIYLA ŞANTİYE BASTI

Medyaradar'da yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi'nin girişimiyle sahili kapatan duvar yıkıldı. Ancak Eczacıbaşı'nın bu kez komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastığı ve o anları kaydeden şantiye çalışanlarının cep telefonlarının elinden alınarak görüntülerin silinmeye çalışılması gündeme bomba gibi düştü.

ZORLA GÖRÜNTÜLERİ SİLİYOR

Görüntülerde, çalışanların "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı'nın "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize" dediği görülüyor. Aynı çalışanın Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı "Et" yanıtını veriyor. Yaşanan diyalog sonrası Bülent Eczacıbaşı'nın silahlı adamı o anları kaydeden şantiye çalışanının elindeki telefonu zorla alarak, görüntüleri siliyor.

Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
Haber Yorumları (1)
ADANALI : yiyin efendiler yiyin! gırtlağınız dolana kadar, nefes alamayana kadar yiyin!
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Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı - Haberler Ekonomi
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