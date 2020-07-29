Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili paylaşımı, sosyal medyada on binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Satta'nın düzgün fiziğine övgüler yağdırdı.

Devre arasında Beşiktaş'a kiralanan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Doğup büyüdüğü Sardunya Adası'nda tatilini sürdüren Satta, kırmızı bikinisiyle bir teknede poz verdi ve bu pozu Instagram hesabından paylaştı.

DÜZGÜN FİZİĞİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Satta'nın bu paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni alırken yapılan binlerce yorumda Satta'nın düzgün fiziğine övgüler yağdırıldı.

8 YIL ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN PİŞMANLIK DUYMUŞTU

Modellik de yapan Satta, 2012 yılında Boateng'le yaşadığı ilişkiye dair yaptığı açıklamalardan büyük pişmanlık duymuştu. Güzel model yaptığı açıklamada, "Günde yaklaşık 10 kez birlikte oluyoruz ve Boateng bu nedenle biraz sık sakatlanıyor" ifadelerini kullanmış ve dünya basınında gündem olmuştu.

Satta, 8 yıl sonra o dönem yaptığı açıklamalardan pişmanlık duyduğunu belirterek sözlerinin ne derece sıkıntı yarattığının farkına vardığını itiraf etmişti.