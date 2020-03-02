Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı
Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Satta, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta geçtiğimiz gün İstanbul'u keşfe çıktı. Melissa Satta'nın ilk durağı Ayasofya oldu.
TARİHİ YERLERİ GEZDİ
Ardından Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret etti, Yerabatan Sarnıcı'nı gezdi. Köfte yemeyi ihmal etmedi. Sonra Kapalıçarşı'ya gidip oradan Mısır Çarşısı'na geçti. Samatta'nın buralarda paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni aldı.
(Posta)