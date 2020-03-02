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Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Satta, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

02.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:41
Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı

'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı 'in eşi geçtiğimiz gün 'u keşfe çıktı. Melissa Satta'nın ilk durağı Ayasofya oldu.

TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Ardından Sultan Ahmet Camii'ni ziyaret etti, Yerabatan Sarnıcı'nı gezdi. Köfte yemeyi ihmal etmedi. Sonra Kapalıçarşı'ya gidip oradan Mısır Çarşısı'na geçti. Samatta'nın buralarda paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni aldı.

(Posta)


Haber Videosu

: Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı
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