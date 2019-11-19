Black Friday 2019 ne zaman? Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri

19.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:02

Black Friday nedir, Black Friday indirimi nedir? ABD'de şükran gününün ardından gelen ilk Cuma günü Noel alışverişinin başlangıcı olarak bilinir. Bugünde birçok mağaza erken saatte açılarak geç saatte kapanırlar. Black Friday 2019 indirimleri neler? Black Friday hangi markalar var? Black Friday hangi gün? İşte detaylar…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkçe'ye Kara Cuma olarak ecen Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor. İlk olarak Şükran Günü'nün ardından gelen ilk Cuma olarak bilinir ve eşine rastlanmamış indirimlerle koca bir yıla damga vurur. 1 haftayı kapsayacağı bilinen Kara Cuma, Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarla sürecek. %50'den %70'e varan indirimlerle satışlar yapılacak.

BLACK FRİDAY NEDİR, NE DEMEK?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen bugün, mağazalar çok erken saatte açılır, geç kapanırlar ve oldukça fazla indirimlerle ürün satışı yapılır. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRİDAY TARİHİ

Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi ve o günde Philadelphia'da, alışverişten dolayı meydana gelen trafik yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle bu güne Black Friday denmiştir. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl Balck Friday'e katılan markalar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Türkiye'de isminden dolayı büyük tepkilere neden olan Kara Cuma, ekonomik anlamda çalışanların, iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürüyor.