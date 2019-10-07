BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz

07.10.2019 15:16

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.