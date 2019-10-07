BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
07.10.2019 15:16
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com