Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu

İsrail'de oynanan Fransa Süper Kupası finalinde Lille, PSG'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.