Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu
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Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu

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İsrail'de oynanan Fransa Süper Kupası finalinde Lille, PSG'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Lille ile Paris Saint-Germain, İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanan Fransa Süper Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Bizim çocukların formasını giydiği Lille mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

7 YILLIK AMBARGOYA SON VERDİLER

Lille'e galibiyeti getiren golü Burak Yılmaz'ın asistinde 45. dakikada Xeka kaydetti. Bu sonuçla Lille, 7 yıldır üst üste Fransa Süper Kupası'nın sahibi olan PSG'nin bu serisine son vermiş oldu.

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Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu
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