BitTorrent Coin Yorum: Neden BitTorrent Kripto Para Birimi Geçen Hafta % 103 Yükseldi

Ne Oldu: Madeni paranın ani fiyat artışının çoğu hafta sonu gerçekleşti, çünkü yalnızca son iki gün% 80'lik bir fiyat artışına neden oldu.

BİTTORRENT COİN YORUM

BitTorrent, ilk olarak 2001 yılında oluşturulan bir eşler arası (P2P) dosya paylaşımı ve torrent platformudur. 2018'de, blok zinciri platformu Tron tarafından 120 milyon dolara satın alındı ??ve özel bir yerel kripto para birimi olan BTT, Tron blok zinciri.

BTT, toplam arzının% 19'u BitTorrent ekibine tahsis edilmiş ve% 20'si Tron Vakfı'na ait olan maksimum 990 milyar token arzına sahiptir.

Neden Önemlidir: Ethereum'un "ERC-20" adlı token standardının üzerine inşa edilen çoğu kripto para belirtecinin aksine, BitTorrent'in BTT belirteci, Tron blok zincirinin belirteç standardını kullanan bir "TRC-20" belirtecidir.

BTT, hizmet sağlayıcılar tarafından içeriği dağıtmak için ve kullanıcılar tarafından merkezi olmayan depolama hizmetleri için ödeme yapmak üzere kullanılır.

BTT, piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük ölçüde yatay alım satım yaptı ve Reddit topluluğu r/ SatoshiStreetBets'ten "madeni paranın fiyatını artırma" çağrısının ardından gelen kısa bir pompa dışında herhangi bir önemli fiyat hareketine tanık olmadı.

Bu haftaki fiyat artışının, BTT'nin fiyat hareketinin yönünü etkileyen büyük şirketler tarafından tetiklenmesi muhtemeldir.

Tüccarların çoğu bu seviyede kar elde ederken, bazıları, başka bir yükseliş rallisine yol açan yaklaşan bir token yanması beklentisiyle hala tokenlerini tutuyor .

BitTorrent bugünkü fiyatı ₺0,024771 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺10.390.713.675 TRY. BitTorrent son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #34, piyasa değeri ₺24.523.020.101 TRY. Dolaşımdaki arz 989.980.422.741 BTT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BitTorrent ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, Huobi Global, BitZ, OKEx, ve HBTC. Listeleme yapan diğer borsaları kripto borsaları sayfamızda bulabilirsiniz.

BitTorrent (BTT) Nedir?

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.

Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.

Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.

Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.".

BitTorrent Kurucusu Kim?

Orijinal BitTorrent, ilk zamandan beri kripto para ekosisteminde bilinirlik kazanmış geliştirici ve girişimci olan Bram Cohen'in parlak fikriydi.

Cohen, BitTorrent'i, içeriği elde etmenin yavaş ve pahalı olduğu zamanı geçmiş eğlence sektörüne yeni bir soluk getirmek için tasarladığını açıkladı.

Platform, kullanıcıların kendi aralarında müzik ve film gibi dosyalar paylaşmasına olanak sağladığı için, Cohen'in telif yasalarını çiğnemediği konusunda savunma yaptığı birçok hukuki davaya konu oldu.

2018'de TRON, BitTorrent'i Justin Sun'ın kontrolü altına getiren BitTorrent satın alımını tamamladı. Sun, ünlü bir kripto para karşıtı isim olan milyarder yatırımcı Warren Buffett ile öğle yemeği yemek ve onunla kripto para konuşmak için düzenlenen müzayedede 4,5 milyon dolar teklif yaparak TRON'u hem bir kripto para birimi olarak hem de bir blockchain teknolojisi olarak tanıtmasıyla meşhur.

TRON aynı zamanda, BTT tokenin TRON blockchain üzerinde piyasaya sürülmesinin yanı sıra, kripto paranın BitTorrent sistemine eklenmesinin de ardındaki isim.

BitTorrent Neden Farklı?

BitTorrent'in asıl amacı, eğlence sektörünün var olan yapısını ve kullanıcıların içerik edinme şeklini dağıtık hale getirmek.

Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

2000'lerin başlarında BitTorrent ilk başvurulacak P2P dosya paylaşım platformu haline geldi ve ardından 2018'de TRON devreye girdi.

TRON'un altında BitTorrent, kendi kullanıcı tabanına ek olarak merkeziyetsiz çözümler sunarak kullanıcılar açısından cazibesini artırdı ve kripto para alanındaki kullanıcılara da ulaştı.

Eklenen özelliklerin arasında, işlemlerin bir parçası olarak BTT tokeninin kullanıldığı BitTorrent Speed seçeneği var.

BitTorrent, platformunun, VPN özellikleri ve reklamsız aramanın dahil olduğu birkaç "Premium" sürümü sunarak ücretli hizmetler alanına da girdi.

Piyasada Kaç BitTorrent (BTT) Coin Var?

BitTorrent'in yerel tokeni BTT, TRON blockchain ağı üzerinde bir TRC-10 standart token olarak çıkarıldı.

Teknik makalede belirtildiği üzere toplam arzı 990.000.000.000 BTT. Bu toplamın yüzde 6'sı açık token satışında, yüzde 2'si özel token satışında ve yüzde 9'u tohum satışında dağıtıldı.

Yüzde 20,1'lik kısım, 2025'e kadar çeşitli noktalarda gerçekleşecek airdropp işlemleri için ayrılmış durumda. BitTorrent ekibi ve çatı kuruluşu BitTorrent Foundation, arzın yüzde 19'u ile ödüllendirildi. TRON kuruluşu elinde yüzde 20'sini bulunduruyor, ancak bunun yüzde 19,9'u BitTorrent ekosisteminin bünyesinde kalıyor.

Tokenlerin kalan yüzde 4'ü, ortaklıklar için rezerve edilmiş.

BTT, BitTorrent Speed sayesinde daha hızlı indirme işlemi gerçekleştirebilmek için ödeme imkanının sunulması dahil olmak üzere, BitTorrent'in ürünleri içinde çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor.

BitTorrent Ağı Güvenli mi?

BitTorrent, kullanıcı fonlarını korumak için "en üst seviye güvenlik önlemlerini" içerdiğini söylüyor, ancak kripto paraların doğası gereği ortaya çıkan risklere sahip olduğu da bildiriliyor.

Şirket, kullanıcıların biyometrik doğrulama gibi seçenekleri kullanarak kendilerini, kötü amaçlı yazılım veya ona benzer program formundaki hırsızlıklardan korumalarını öneriyor.

BitTorrent (BTT) Nereden Alınır?

BTT, büyük borsalarda kripto para birimleri, sabit değerli kripto paralar ve hatta itibari para birimleri ile işlem görebiliyor. Binance, Huobi Global ve OKEx işlem olanağı sunan borsalar arasında.