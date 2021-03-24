BitTorrent Coin Yorum: Harmony, BitTorrent, Theta ve Helium'da Neler Oluyor?

BitTorrent coin yorum: Pazar gecesi, aralarında en önemlileri olan çeşitli faktörler sayesinde yükselen kripto para birimleri - Harmony (CRYPTO: ONE), BitTorrent (CRYPTO: BTT), Teta (CRYPTO: THETA), Helyum (CRYPTO: HNT) ve Ve Thor (CRYPTO: VTHO) oldu

BTT COİN YORUM

Kripto para borsaları Binance ve Huobi geçen Cuma BTT ile promosyonları duyurdu. BTT, basın zamanında% 9,99 artışla 0,003517 $ 'dan işlem gördü ve önceki yedi günlük döneme göre % 100,78 yükseldi.

BTT aynı zamanda bu yılın başlarında sosyal medya odaklı bir konu oldu. İsimsiz eşler arası dosya paylaşım platformuyla bağlantılı olan kripto para birimi, yılın başından bu yana % 1096,25 arttı.

ONE COİN YORUM

Stocktwits.com'da trend olan ilk 10 akış listesinde ikinci sırada, ONE, basın zamanında % 52.96 artışla 0.1745 dolardan işlem gördü. Madeni para, yedi günlük bir takip bazında % 117.44 arttı. Pazar günü, ONE tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.1911 $ 'a dokundu.

Harmony Pazarlama Lideri Peter Abilla, Reddit Cuma günü bana bir soru sordu ve Harmony'nin kripto para birimleri ve blok zincirlerinin çevresel etkileri hakkında bir soruya ilişkin "Proof of Stake" blok zinciri olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Yönetici, benimseme, birlikte çalışabilirlik ve ademi merkeziyetçiliği 2021'de Harmony için en önemli sorunlar olarak adlandırdı.

ONE, Apex kripto para birimi Bitcoin (CRYPTO: BTC) tarafından yayınlanan % 94.09 YTD kazanımına kıyasla bugüne kadar % 4013.62 yükseldi. BTC, baskı anında % 2.67 düşüşle 56.710.55 $ 'dan işlem görüyordu.

THETA COİN YORUM

Theta, en iyi trendlerin Stocktwits listesine giren jetonlardan biriydi. Token, theta.tv hizmetini izleyerek kazanılabilir ve tıpkı Ethereum ( CRYPTO : ETH) blok zincirinde gazın yaptığı gibi "yakıt" rolünü oynar. 85.000 $ 'lık ödüllerle bir Theta Network hackathon'u şu anda devam ediyor. Theta, baskı sırasında% 11.76 artışla 9.61 $ 'dan işlem gördü ve yedi günlük bir zaman diliminde % 32.58 değer kazandı.

YTD bazında, THETA % 387.81, ETH ise % 137.10 arttı. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi, baskı anında 1.766.07 $ 'dan % 1.58 daha düşük işlem gördü.

HNT COİN YORUM

Tedarik zinciri lojistiğini iyileştirmeye odaklanan bir blok zinciri ve dijital para birimi ağı olan Helium, kripto para birimi 9.45 dolardan% 13.81 daha yüksek işlem gördü ve yedi günlük bir pencerede% 43.51 yükseldi. Cointelegraph'a göre kripto para birimi, düğüm ağının artan boyutu ve kapsamı, düğümlerin kullanım kolaylığı ve aracılık ettiği ortaklıklar sayesinde yılın başından beri bir artış gördü.

HNT, yılın başından bu yana% 594,85 büyüdü.

VTHO COİN YORUM

VTHO, Vechain platformunun iki jetonundan biridir. Aynı zamanda ekosistemde gazın rolünü oynar. Diğer simge VET, VTHO oluşturmak için kullanılabilir. VeChain, tedarik zinciri yönetimi ve iş süreçlerini desteklemek için tasarlanmış kurumsal bir blok zinciri platformudur.

Cointelegraph'ın bildirdiğine göre, VTHO'daki artış, bu platformdaki yüksek işlem maliyetleri nedeniyle Ethereum ağına alternatif arayışı arttıkça, gaz jetonlarındaki genel artışla uyumlu. VTHO, basın zamanında 0,012 dolardan % 7,32 yükselerek işlem gördü ve yedi günlük bir dönemde % 146,52 yükseldi. Madeni para, 2021 başladığından beri 1.619.44 % yükseldi.