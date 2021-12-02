Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı

HATAY (DHA) - HATAY'da 'Bitrota' adındaki kripto para borsası üzerinden dolandırılan mağdur yüzlerce vatandaş, CİMER'e şikayette bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen E.C.K, "Görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı" dedi.

Merkezi Kayseri'de olan, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan'ın 3 yıl önce kurduğu Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. isimli şirket geçen aralık ayında, 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun çalışmaya girdi. Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Lüks ofislerin kurulduğu kentte, yüzlerce vatandaş, ortadan kaybolan şirket sahibi ve giriş yapılamayan sistemle beraber, binlerce lirasını kaybetti.

Mağdurlardan F.D. ise, "Şahıs burada birçok yeri ziyaret edip, yüklü miktardaki paralarla herkesin gözünü boyadı. Biz de ikna olduk, para yatırdık ama sonuç hüsran oldu. Gerekli şikayetleri yaptık, şahsın bulunması ve gereken cezayı almasını devletimizden bekliyoruz" diye konuştu.