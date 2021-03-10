Bitlis'te şehit olan 11 askerimizin isimlerini maskeye basıp satışa çıkaran Konyaspor, tepkiler sonrası ürünlerin satışını durdurdu
Konyaspor'un, Bitlis'te şehit olan 11 askerimizin isimlerini ve şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın fotoğrafını bastığı maskeleri satışa sunması büyük tepki çekti. Hem sosyal medyadan hem de kamuoyundan gelen tepkiler sonrası kulüp, maskelerin satışını durdurdu.
Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit düşmesinin acısı daha henüz yüreklerde tazeyken, Süper lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, tartışma yaratan biruygulamaya imza attı.
Kulüp, Bitlis'te düşen helikopterde yaşamını yitiren askerlerimizin isimlerinin yer aldığı bir maske çıkardı.
SATIŞINI DURDURDULAR
Konyaspor çıkardığı bu maskeleri, lisanslı ürün mağazası Konya Store'da 9.95 TL'den satışa sundu.
Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Fenerbahçe karşılaşması seremonisine de bu maskelerle çıkan Konyaspor, hem sosyal medyadan hem de kamuoyundan gelen büyük tepkiden sonra satışı durdurdu.