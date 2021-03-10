Bitlis'te şehit olan 11 askerimizin isimlerini maskeye basıp satışa çıkaran Konyaspor, tepkiler sonrası ürünlerin satışını durdurdu

Konyaspor'un, Bitlis'te şehit olan 11 askerimizin isimlerini ve şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın fotoğrafını bastığı maskeleri satışa sunması büyük tepki çekti. Hem sosyal medyadan hem de kamuoyundan gelen tepkiler sonrası kulüp, maskelerin satışını durdurdu.