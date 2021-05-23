Bithumb nedir? Bithumb borsası hangi ülkenin? Bithumb borsası nedir, nasıl çalışır?

Vebitcoin ve Thodex'in dolandırıcılık iddiaları ile gündemde yer almasından sonra çeşitli gözaltı ve soruşturmalar gerçekleşti. Türk yatırımcılar ise kripto para borsaları hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Şu anda faaliyetlerine devam eden küçük büyük toplamda 40 yerli kripto para borsası bulunuyor. Peki, Bithumb nedir? Bithumb borsası hangi ülkenin? Bithumb borsası nedir, nasıl çalışır?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında çıkan iddialar ve Vebitcoin'in erişime kapatılmasının ardından birçok kripto para yatırımcısı, kripto para borsaları hakkında da araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bithumb, merkezi Güney Kore'de bulunan ve yatırımcılarının kripto para alım satımını gerçekleştirmesine imkan veren bir kripto para borsasıdır.

BİTHUMP NEDİR?

Bithumb, Güney Kore kripto para borsasıdır. 2014 yılında Javier Sim tarafından kurulan Bithumb Kore, 8 milyon kayıtlı kullanıcısı, 1 milyon mobil uygulama kullanıcısı ve mevcut kümülatif işlem hacmi 1 trilyon ABD dolarını aşan ülkedeki en etkili dijital para borsasıdır.

Tarihi

Haziran 2017'de bilgisayar korsanları, bir Bithumb çalışanının kişisel bilgisayarından kullanıcı bilgilerini çaldı.

Ocak 2018'de Bithumb, vergi kaçırdığı iddiasıyla hükümet tarafından basıldı. Suçsuz bulundu ancak yine de yaklaşık 28 milyon dolarlık vergi ödemeleri gerekiyordu.

Haziran 2018'de Bithumb'dan yaklaşık 32 milyon dolarlık kripto para birimi hack ile çalındı.

Ekim 2018'de BK Global Consortium, Bithumb'ın en büyük yatırımcısı olan BTC Holding Co.'nun çoğunluk hissesini satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Ocak 2019'da toplam 340 Bithumb çalışanından 30'u, 2018'de düşen ticaret hacmi ve karları nedeniyle işten çıkarıldı

22 Ocak 2019'da, tezgâh üstü piyasa listesindeki holding şirketi Blockchain Industries, 1 Mart 2019'da veya öncesinde Bithumb ile birleşmek için bağlayıcı bir niyet mektubu imzaladı. Plan, Blockchain Exchange Alliance (BXA) adı verilen ve New York Borsası veya NASDAQ'da "üst liste" yapacak, BXA'yı halka açılan ilk büyük kripto para birimi borsası haline getirecek yeni bir halka açık varlık oluşturmaktı.

29 Mart 2019'da Bithumb, saldırıya uğradığını söyledi. Saldırı için içeriden birilerini suçladı. Yaklaşık 20 milyon dolar değerinde EOS ve Ripple tokenlerinin çalındığı tahmin edilmekt.

2 Eylül 2020'de Bithumb'ın, yerel Kore haberlerinde Bithumb borsasının Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı Suç Araştırma Birimi tarafından basıldığını bildirdi. Rapora göre arama ve el koyma nedeni yatırım dolandırıcılığı şüphesiyle ilgiliydi.