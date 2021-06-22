Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi

Çin'in kripto paralara savaş açmasıyla Bitcoin'de adeta deprem yaşandı. 14 Nisan'da 64 bin 800 doları görerek rekor kıran kripto para birimi, bu hafta yüzde 17'den fazla değer kaybetti. Bitcoin, yıl başından bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi.