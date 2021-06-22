Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
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Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi

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Çin'in kripto paralara savaş açmasıyla Bitcoin'de adeta deprem yaşandı. 14 Nisan'da 64 bin 800 doları görerek rekor kıran kripto para birimi, bu hafta yüzde 17'den fazla değer kaybetti. Bitcoin, yıl başından bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi.

Bitcoin, Çin'den gelen haber akışı sonrasında hafta başından bu yana yüzde 17'den fazla değer kaybederek 30 bin doların altına inerek 29 bin 537 doları gördü.

DÜŞÜŞTE ÇİN ETKİSİ

Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

DÜŞÜŞ TRENDİ FORMASYONU OLUŞTU

Öte yandan, Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü keserek ölüm kavşağı olarak bilinen ve fiyatlarda düşüş trendinin başlayacağına işaret eden teknik formasyonu oluşturdu.

64 BİN 800 DOLAR İLE REKOR KIRMIŞTI

Yıl başından bu yana hala yüzde 12 yukarıda olan Bitcoin 14 Nisan'da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Sonrasında Elon Musk'ın açıklamalarıyla birlikte düşüş trendine giren Bitcoin, neredeyse 1 aydır dar bir fiyat aralığında işlem görüyordu.

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Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
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