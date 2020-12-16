Bitay'da hesap aç hediye bitcoin'i kap, işlemlerini %0 komisyonla yap!

Dolar, Euro ve Altın ile kıyasladığımızda en çok değerlenen yatırım aracınınBitcoin olduğunu rakamlarla görüyoruz. Bitcoin ve tüm kripto paraları yakından tanımanız için kolay ve hızlı bir platform sunan Bitay, YTÜ Teknopark 'TRK003-Blockchain' proje kodu ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın '051529' nolu proje onayıyla ARGE teşviki almaya hak kazanan dünya standartlarında bir kripto para borsasıdır. Bitay kullanıcılarına 50'ye yakın kripto para seçe-nekleri ile tüm alım işlemlerini ise komisyonsuz yapma fırsatı sunuyor.

HEDİYE BİTCOİN'İ NASIL KAZANIRIM?

Bitay, mobil uygulamasını indirip, ücretsiz üye olan ve kimlik doğrulaması yapan herkesin he-sabına 15 BTY yükleniyor, uygulama içinde Bitcoin'e çevirip, kolayca ve hızlıca yatırım yap-maya başlayabilirsiniz.

Bitay sadece ilk Bitcoin'i hediye vermek ile kalmayıp, kazancınızdan kesinti olmadan işlem yapabilmeniz için tüm alım satım işlemlerini komisyonsuz yapmanızı sağlıyor.

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