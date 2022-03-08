Bismil'de bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 tekstil fabrikasının temeli atıldı

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 tekstil fabrikasının temeli atılırken, törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, " Diyarbakır'da doğan gençlerimiz iş aramak için kendi doğdukları şehri terk etmek zorunda kalmasınlar. Kendi ilçelerinde, kendi şehirlerinde iş bulsunlar, AŞ bulsunlar, mutlu olsunlar istiyoruz. Bütün gayretimiz bütün çabamız bu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak amacıyla 28 Nisan 2021'de imzalanan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" protokolü çerçevesinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Bismil'de bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 tekstil fabrikasının temel atma töreni yapıldı.

Törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bismil İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, Bismil, Çermik, Ergani ve Tekstil OSB'de 57 milyonluk bir projeyi gerçekleştirmek için eş zamanlı olarak çalışmalarının yürüttüklerini aktararak, "Temeli attığımız 16 bin 500 metrekarelik 5 fabrikanın toplam yatırım bedelinin 32 milyon 500 bin liradır. Hedefimiz Diyarbakır'da doğan gençlerimize Diyarbakır'da iş imkanı oluşturmak. Diyarbakır'da doğan gençlerimiz iş aramak için kendi doğdukları şehri terk etmek zorunda kalmasınlar. Kendi ilçelerinde, kendi şehirlerinde iş bulsunlar, AŞ bulsunlar, mutlu olsunlar istiyoruz. Bütün gayretimiz bütün çabamız bu" dedi.

Bismil'in bölgenin en önemli tarımsal üretim merkezi ve verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, temelini atacakları fabrikaların dışında ilçede OSB kurmak için de çalışmalara başladıklarını vurgulayarak desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar ve milletvekillerine teşekkür ederek çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kurulacak OSB ile Bismil'deki tarımsal ürünlerin, sanayiye ve üretime dönüşmesini hedeflediklerini kaydeden Vali Karaloğlu, şunları aktardı:

"Devletin üzerine düşen altyapı yatırımları, organize bölge oluşturulması görevini yapacağız. Sanayicimiz de gelip düzenli alanda tarım alanlarını israf etmeden, düzenli alanda fabrikasını yapacak, üretimini yapacak, iş ve AŞ sağlayacak. Biz buranın ihalesini, çalışmalarını Diyarbakır Valiliği YİKOB Başkanlığı üzerinden yapıyoruz. İşin sahibi YİKOB. İhaleye orası yaptı. Orası takip ediyor. İnşallah biz güz döneminde fabrikalarımızı, sanayicilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Rabbim inşallah o günü de bize göstersin."

"Dicle'nin kuzularını birileri istismar etmesin diye çaba sarf ediyoruz"

Diyarbakırlı gençler için her alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Vali Karaloğlu, "Geçen yıl 17 belediye, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzaladıkları protokolü belirterek, "Protokol çerçevesinde Diyarbakır'ın her ilçesinde gençlikle, sporla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar birçoğunu bitirmiş olacağız. Diyarbakır'daki gençlerimiz zamanlarını kaliteli geçirecek mekanları olsun ki onları gelip birileri istismar etmesin. Diyarbakır'ın kuzularını, Dicle'nin kuzularını birileri istismar etmesin, onları yanlış yönlendirmesin diye çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni yapılırken, ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, İstasyon caddesinde esnafı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi