Bir özelleştirme hamlesi daha! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir özelleştirme hamlesi daha! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adana, Muğla ve İzmir'de bulunan arazi ve işletmelerin özelleştirilmesine ilişkin ilan çıktı. Satışa çıkarılan arazilerin bir bölümü denize sıfır.

Adana, Muğla ve İzmir'de denize sıfır 108 bin metrekare Hazine arazisi özelleştirme için ihaleye çıkıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 40 bin metrekare araziyi satışa çıkardı. 15 bin metrekaresi denize sıfır ve plaj olan taşınmaz 4 milyon lira geçici teminat ile 49 yıllığına özelleştirilecek.

Muğla Bodrum'daki Bitez mahallesinde de 29 bin 130 metrekare arazi için de ihale açıldı. Bir kısmı denize sıfır olan arazi için 10 milyon lira geçici teminat istendi.

ÇEŞME'DEKİ ARAZİ İÇİN 74 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ

Bir diğer özelleştirme duyurusu da İzmir Aliağa'dan geldi. Denize yakın bölgedeki 39 bin 862 metrekare arazi yatırımcılara sunuldu. Kullanma izin yöntemiyle özelleştirilecek arazi için 4 milyon lira geçici teminat istendi.

Çeşme'de daha önce ihaleye çıkılan 6 bin metrekare arazi için 74 milyon lira bedel biçildi.

Foça'da da Türkiye'nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan Foça Tatil Köyü'nün işletme hakkının verilmesi karara bağlandı. Taşınmazlar Bahreynli bir şirkete 131 milyon lira bedelle 49 yıllığına özelleştirildi.

Bir özelleştirme hamlesi daha! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir özelleştirme hamlesi daha! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 17:12:12. #1.13#

title