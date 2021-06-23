Bir özelleştirme hamlesi daha! Denize sıfır araziler satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adana, Muğla ve İzmir'de bulunan arazi ve işletmelerin özelleştirilmesine ilişkin ilan çıktı. Satışa çıkarılan arazilerin bir bölümü denize sıfır.

Adana, Muğla ve İzmir'de denize sıfır 108 bin metrekare Hazine arazisi özelleştirme için ihaleye çıkıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 40 bin metrekare araziyi satışa çıkardı. 15 bin metrekaresi denize sıfır ve plaj olan taşınmaz 4 milyon lira geçici teminat ile 49 yıllığına özelleştirilecek.

Muğla Bodrum'daki Bitez mahallesinde de 29 bin 130 metrekare arazi için de ihale açıldı. Bir kısmı denize sıfır olan arazi için 10 milyon lira geçici teminat istendi.

ÇEŞME'DEKİ ARAZİ İÇİN 74 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ

Bir diğer özelleştirme duyurusu da İzmir Aliağa'dan geldi. Denize yakın bölgedeki 39 bin 862 metrekare arazi yatırımcılara sunuldu. Kullanma izin yöntemiyle özelleştirilecek arazi için 4 milyon lira geçici teminat istendi.

Çeşme'de daha önce ihaleye çıkılan 6 bin metrekare arazi için 74 milyon lira bedel biçildi.

Foça'da da Türkiye'nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan Foça Tatil Köyü'nün işletme hakkının verilmesi karara bağlandı. Taşınmazlar Bahreynli bir şirkete 131 milyon lira bedelle 49 yıllığına özelleştirildi.