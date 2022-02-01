Bir Löw bombası da Podolski patlattı! Fenerbahçeliler yerinde duramıyor - Haberler Spor
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Bir Löw bombası da Podolski patlattı! Fenerbahçeliler yerinde duramıyor

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski, Fenerbahçe ile anlaştığı konulan Joachim Löw hakkında yorumlarda bulundu. Podolski, "Löw Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de mutlu olacaktır" dedi.

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'yi çalıştıracağına dair haberlere Lukas Podolski de ekleme yaptı. Fanatik'e konuşan Alman yıldız, Löw'ün Türkiye'ye olan sevgisinden bahsetti.

Bir Löw bombası da Podolski patlattı! Fenerbahçeliler yerinde duramıyor

İşte Podolski'nin Löw açıklaması:

"HER ŞEYİN FARKINDA"

"Dedikoduların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bir kulüple gelecek sezon için anlaştığı zaman kendi takımını kuracak, oyun felsefesini oturtacak ve kendi istediği isimleri getirecektir. Milli Takım döneminde de hep Türkiye'den bahsederdik. Gelirse, Türkiye'de çalışmaktan dolayı mutluluk duyacaktır. Türk futbolunu biliyor ve burada karşılaşacağı şeylerin de farkında. Son 20 yılın dünyadaki en önemli teknik adamlarından biri. Herkes ona saygı duyuyor.

"ŞAMPİYON YAPACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Tabii ki gelirse, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak diye bir şey de yok. Çünkü futbolda garanti diye bir şey yok. Onun yaklaşık 15 yılda Milli Takım'da yaptıklarını herkes yapamaz. Löw, taktik ve analiz anlamında çok başarılıdır. Taktik kararları çok iyidir. Yedek kulübesinde zıplayan ya da bağıran bir tarzı yok. Son derece mütevazı ve oyuncularla ilişkileri harikadır. Fenerbahçe'nin projesinin önemli bir parçası olan Mesut Özil'in de orada olması Löw adına kilit rol oynayabilir. Sonuçta birbirlerini iyi tanıyorlar."

Haberler.com - Spor

Lukas Podolski, Joachim Löw, Fenerbahçe, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

trol savar:

ali koç kadar enayi var mı dünyada merak ediyorum.pereira olayında bilmem kaç sene önce mecburen tazminatla gönderilen adama aldığın tazminat az olmuş gel biraz da ben vereyim dedi ya.fenerliler sağolsun paranız pereirada. :D

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