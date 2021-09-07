Bir flaş isim daha Süper Lig'e yakın! Coutinho, Aslan mı oluyor?

Gedson Fernandes transferi zora giren Galatasaray bu bölgeye kaliteli bir isim getirmek istiyor. Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho gündemde. Fatih Terim'den de transferi onay alınan yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın kiralama için görüştüğü iddia edildi.

Transfer döneminde Morutan, Cicaldau, Sacha Boey gibi genç ve gelecek vaat eden isimler ile takviye yapmayı tercih eden Galatasaray'da bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Miralem Pjanic'in Beşiktaş'a kiralanmasının ardından Barcelona'nın kadroda yer bulması zor olduğu düşünülen bir diğer yıldız oyuncu Coutinho'yu da kiralamaya sıcak baktığı iddia edildi. İzlanda basını tarafından ortaya atılan ve Fotomaç'ın derlediği iddiaya göre Galatasaray, Coutinho'yu kiralamak için görüşmelere başladı. İddia Galatasaray taraftarını ayağa kaldırırken, Twitter'da binlerce Tweet atıldı.

Barcelona dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız oyuncu için 2018 yılında İngiliz devi Liverpool'a 138 Milyon € ödemişti. Coutinho ardından 8.5 milyon €'ya Bayern Münih'e kiralanmıştı. Gedson Fernandes transferi zora giren Aslan'ın Coutinho ile bu açığı doldurmak istediği iddia edildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

COUTİNHO KİMDİR?

Philippe Coutinho Correia 12 Haziran 1992, Rio de Janeiro'da doğan ve on numara mevkisinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir. 1.71 boyunda ve 29 yaşındadır.

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Coutinho, 18 yaşında Internazionale takımına transfer olup İtalya'ya taşınınca ailesiyle katıldığı bir partide, 2012 yaz olimpiyatları sırasında Brezilya'da evlendiği Aine ile ilk kez tanışmıştır. Espanyol'a gidince annesi ve babası Brezilya'ya dönmüştür. Coutinho, idolünün Ronaldinho olduğunu söylemiştir. Parmaklarındandan kollarına kadar olan dövmelerde annesi, babası, iki kardeşi ve eşi Aine hakkında övgüler yer almaktadır.