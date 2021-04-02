Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri çıkan Kolombiyalı ünlü futbolcu Fredy Guarin, anne ve babasının evine saldırdı. 34 yaşındaki futbolcu, kanlar içerisindeyken gözaltına alındı. Guarin'in kulübü Millonarios, ailenin yanında olduğunu açıklarken, oyuncunun destek alması için gerekenin yapılacağını bildirdi.