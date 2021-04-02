Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı
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Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri çıkan Kolombiyalı ünlü futbolcu Fredy Guarin, anne ve babasının evine saldırdı. 34 yaşındaki futbolcu, kanlar içerisindeyken gözaltına alındı. Guarin'in kulübü Millonarios, ailenin yanında olduğunu açıklarken, oyuncunun destek alması için gerekenin yapılacağını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video sonrası Kolombiya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde anne ve babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellenip gözaltına alındığı ifade edildi.

Kıyafetleri kana bulanan Guarin'in kulübü Millonarios'tan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Ailesinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Guarin'in profesyonel yardım alması ve bu kötü dönemden kurtulması için gerekenleri yapacağız" denildi.

KÜLLERİNDEN DOĞACAKSIN

Fredy Guarin'in çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Sara Uribe, yaptığı paylaşımda; "Sen benim oğlumun babasısın ve insanların 'Guaro'su olmaya devam edeceksin. Güçlü şampiyon! Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın" sözlerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı

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