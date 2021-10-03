Binicilik: TBMM Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binicilik: TBMM Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Binicilik: TBMM Kupası

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu. Tek kategoride koşulan engel atlama yarışmasında Uğur Yılmaz, "Goldplay" isimli atıyla birinci oldu.

Sencer Can, "Chacco Fly BB" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, "Walouis Detoile Dies Neigesz" isimli atıyla mücadele eden Osman Şen ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkent Binicilik Kulübü Sorumlu Koordinatörü Berna Köklü, yarışlara bu sene 16 kulüpten 225 atın katıldığını söyledi.

Yarışların TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlandığını anımsatan Köklü, "Organizyonda aralarında milli sporcularımızdan Kaan Kızılkaplan, Uğur Yılmaz, Sevil Sabancı, Hulki Karagülle, Sencer Can ve Sencer Horasan gibi çok sayıda profesyonel binici yer aldı. Bugünde nefes kesen bir mücadele izledik. Sorunsuz, keyifli bir gün geçirdik. Başta sponsorumuz Ziraat Bankası olmak üzere, katılımlarından dolayı TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek ile organizasyona katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Muslera Umut Meraş Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Binicilik: TBMM Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:45:38. #1.17#