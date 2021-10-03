Binicilik: TBMM Kupası

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Kupası'nı, "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu. Tek kategoride koşulan engel atlama yarışmasında Uğur Yılmaz, "Goldplay" isimli atıyla birinci oldu.

Sencer Can, "Chacco Fly BB" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, "Walouis Detoile Dies Neigesz" isimli atıyla mücadele eden Osman Şen ise üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkent Binicilik Kulübü Sorumlu Koordinatörü Berna Köklü, yarışlara bu sene 16 kulüpten 225 atın katıldığını söyledi.

Yarışların TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlandığını anımsatan Köklü, "Organizyonda aralarında milli sporcularımızdan Kaan Kızılkaplan, Uğur Yılmaz, Sevil Sabancı, Hulki Karagülle, Sencer Can ve Sencer Horasan gibi çok sayıda profesyonel binici yer aldı. Bugünde nefes kesen bir mücadele izledik. Sorunsuz, keyifli bir gün geçirdik. Başta sponsorumuz Ziraat Bankası olmak üzere, katılımlarından dolayı TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek ile organizasyona katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.