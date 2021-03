Binance Coin yorum: Binance Coin (BNB) Yakımı İçin Zaman Yaklaşıyor

Binance Coin bugünkü fiyatı ₺1.888,98 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺16.543.080.234 TRY. Binance Coin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #3, piyasa değeri ₺291.908.706.362 TRY. Dolaşımdaki arz 154.532.785 BNB coin ve maksimum seviyede. 170.532.785 BNB coin.

BİNANCE COİN YORUM:

Binance CEO'su CZ, Twitter üzerinden Binance Coin'in bir sonraki yakım etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği sorusuna yanıt verdi.

BNBSwap adlı kullanıcının "15. BNB yakımı ne zaman" sorusunu cevaplayan CZ, "bir ay kadar sonra" şeklinde konuştu. Kullanıcının tweet'inde ayrıca, "lütfen BNB'lerinizi satmayın CZ yakında yakım etkinliği gerçekleştirecek" ifadesi yer aldı.

BİNANCE COİN NEDİR?



BNB, Binance kripto para borsası online olmadan 11 gün önce, 2017'de gerçekleşen bir ilk kripto para arzı (ICO) yoluyla piyasaya sürüldü. İlk olarak, Ethereum ağında çalışan ve 200 milyon toplam arz sınırı olan bir ERC-20 tokeni olarak çıkarıldı. 100 milyon BNB, ilk kripto para arzı sırasında sunuldu. Buna karşın ERC-20 BNB coin'leri, Nisan 2019'da Binance Chain mainnet'inin piyasa sürülmesi ile 1:1'lik bir oranla BEP2 BNB coin'leri ile takaslandı ve Ethereum'dan kaldırıldı.

BNB bir ödeme yöntemi olarak kullanılabiliyor. Bir hizmet tokeni olarak Binance borsasında yapılan işlemlerin ücretini ödemek için kullanılabileceği gibi, Binance Launchpad üzerindeki token satışlarına da BNB ile katılmak mümkün oluyor. BNB ayrıca merkeziyetsiz Binance DEX borsasının da temel ekonomisini oluşturuyor.

BNB Madenciliği Mümkün mü?

Binance Blockchain, Bizans Hata Toleransı (BFT) mutabakat mekanizmasını kullanıyor. Bu nedenle BNB madenciliği, iş ispatı (PoW) ile çalışan bir kripto para gibi yapılamıyor. Onun yerine, blokları doğrulayarak ağın güvenliğini sağlayıp, kazanç elde eden doğrulayıcılar bulunuyor.

BNB Yakma İşlemi Nedir?

Binance, BNB'yi Binance Chain'e taşımadan önce, Ethereum ağı üzerinden bir akıllı kontrat yakma fonksiyonu kullanarak coin yakma eylemleri gerçekleştiriyordu. Binance'in yaktığı coin miktarları, son üç ayda borsada görülen işlem sayısına bağlıydı. Binance Chain çıktığından beri ise BNB coin yakma işlemleri Ethereum ağında gerçekleşmiyor. Artık akıllı kontrat fonksiyonu yerine, Binance Chain'de bulunan belirli bir komut kullanılıyor.

BNB Nasıl Satın Alınır?

BNB'yi, Binance kripto borsasından havale veya EFT, kredi/banka kartıyla satın alabilir veya bu kripto para birimini sunan herhangi bir borsadan temin edebilirsiniz.