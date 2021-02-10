Binance Coin, BAT, ADA Coin, NEO Coin yorum ve grafiği! Binance Coin (BNB) neden yükseldi?

Bitcoin (BTC) fiyatının 48.000 doları görmesi, kripto para borsasını hareketlendirdi. Binance Coin'in (BNB) 100 doları geçmesi derken bir süredir sessizliğini koruyan üç demirbaş altcoin, hafif hareketlilikler yaşamaya başladı. Binance Coin, BAT, ADA Coin, NEO Coin yorum ve grafiği! Binance Coin (BNB) neden yükseldi?

Bitcoin (BTC) fiyatının 48.000 doları görmesi, Binance Coin'in (BNB) 100 doları geçmesi derken bir süredir sessizliğini koruyan üç demirbaş altcoin, hafif hareketlilikler yaşamaya başladı. Özellikle bir süredir yatırımcılarını bekleten NEO Coin ile hızlı bir yükseliş yaşamasına rağmen yatay seyretmeye başlayan ADA Coin yorumları birçok yatırımcının merak ettiği bir konu.

ADA Coin Yorum

Ethereum kurucu ortağının hayata geçirdiği ADA Coin, son günlerin en çok konuşulan kripto paralarından oldu. ADA fiyatının durmak bilmeyen yükselişi bunun en büyük 5. kripto para birimi sıralamasına kadar yükselmesini sağladı. Son 7 gün içerisinde %70 yükselen ADA, son 24 saat içerisinde ise %4,9 düşüş yaşayarak rallinin bitmiş olabileceği sinyalini verdi.

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ADA Coin'in RSI indikatörüne bakıldığında fiyatın şiştiği görülebilmekte. Bu da 0,68 dolardan işlem gören ADA için hafif bir düzeltme görülebileceğine işaret ediyor. ADA Coin yorumlarına bakıldığında ise analistlerin birbiri ardına gelen teknik güncellemeler sonrasında fiyatın düzeltme yaşamasına ihtimal verdikleri net bir şekilde görülüyor.

NEO Coin Harekete Geçti

ADA'nın aksine haftalardır yerinde sayan NEO Coin, sonunda hareketlendi. Son 24 saat içerisinde %20 yükselen NEO, 54 dolar hedefine ilerliyor. NEO'nun 32 dolar direnci sonrası önü tamamen açık ve 54 dolar dışında 3 yıllık direnç noktası olan 82 dolar test edilebilir.

Birçok yatırımcının beklediği NEO Coin'in hareketlenmesi ciddi bir FOMO yaratabilir. Buna karşın BTC fiyatında yaşanacak sert bir düşüş, NEO için her şeyi bozma ihtimaline sahip.

BAT Coin Yorumları: Fiyat Hala Rekorun Gerisinde

Brave tarayıcısının kripto parası BAT da aynı NEO gibi bir süredir yerinde sayıyor. 8 Şubat tarihine kadar hiçbir hareket görülmeyen BAT, 9 Şubat tarihinden sonra ise dik bir yükseliş ivmesi yakaladı.

0,40 dolardan 0,44 dolara kadar yükselen BAT Coin, kritik bir dirence çarptı. BAT fiyatının 0,45 dolar direncini birkaç kere test etmesine rağmen buradan düşüş yaşaması henüz yeterince alım baskısı oluşmadığını gösteriyor. Uzmanların yorumlarına bakıldığında ise BAT'ın tüm zamanların rekoru olan 0,95 dolara ulaşması mümkün olabilir.

BAT Coin devamlı olarak kullanıma sahip olması ve teknik açıdan RSI ile MACD indikatörlerinden olumlu sinyal alması ile 0,45 dolar direncini kırabilir.

Binance Coin (BNB) bugün rekorunu tazeledi ve yeni bir ATH oluşturdu: 113.29 dolar.

BNB/USD, kurumsal yatırımcılar ve firmaların ilgisiyle 115 dolara kadar çıktı. Binance Chain ağında ödeme aracı olarak kullanılan BNB, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) almak için BNB kullanımıyla iyice patladı. BNB'nin değeri 24 saat içinde %45'ten fazla arttı.

BNB, iki önemli desteğe tutunmayı başardı.

20 günlük üstel hareketli ortalamaya (EMA) göre boğalar ayı piyasasını engellemiş gözüküyor. 50 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA) göre 20 günlük piyasa hareketlenmesine karşı duruş sergilendi.

BNB'nin bir anda böylesine yükseliş yaşamasının ardından seviyelere bakılınca bir düzeltme bekleniyor. Kripto paranın en son hareketleri Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI) aşırı satın alma bölgesine soktu. Özellikle RSI'da 70 seviyesini görmesi, orta ile yüksek seviyelerde fiyat düzeltmesini gösteriyor.

BNB İçin Güçlü Temeller

BNB, Binance Labs'in Plasm Network firmasına 2,4 milyon dolarlık yatırım yapmasıyla patladı. Bu, Polkadot projelerine 10 milyon dolarlık yatırım fonunun en yüksek oranının kullanılması anlamına geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Wei Zhou, şunları söyledi:

"Plasm Ağı'nın büyümesinden etkilendik."

Açıklamalarında Plasm yatırımının Binance'in Polkadot ekosistemine verdikleri desteğin göstergesi olduğunu söyledi. Yatırımcılar, Binance Labs'in büyümesinin BNB'nin rolünü çalacağından endişeleniyor.

Tesla Patlaması

BNB, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) alımı sonrası arttı. SEC dosyalarına göre Tesla, Bitcoin'i nakit rezervlerine alternatif olarak görüyor.

Bu açıklama, Bitcoin'in kurumlar tarafından değer aracı olarak görüldüğünü destekliyor. Kripto para borsası tokenı olan BNB, Tesla'nın açıklamasından sonra büyük hacimlerden faydalanmış gözüküyor. Bunun sonucu olarak, kısa vadede BNB'ye olan talep de arttı.

BNB, yazının yazıldığı sırada 103.50 dolardan işlem görüyordu.