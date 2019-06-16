Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayında
İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya geliyor.
İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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