CANLI YAYIN: EKREM İMAMOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI! CANLI AKTARIYORUZ

Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayında

İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya geliyor.

Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayında

İstanbul 23 Haziran yerel seçimlerine kısa bir süre kala Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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