Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu
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Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ülkemizdeki orman yangınlarından sonra duyarlı davranarak bir kampanya başlattı. Başarılı orta saha oyuncusu, bin fidan bağışladığını duyurdu ve İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu. Mert Hakan, İrfan'ı etiketleyerek, "Elimi taşın altına koyuyor ve bin fidanla hareketi başlatıyorum. Sen de var mısın" çağrısı yaptı. İrfan Can da bunun ardından Caner'e meydan okudu.

Fenerbahçeli futbolcular, fidan bağışlama hareketi başlattı. Fitili Mert Hakan Yandaş ateşledi.

Mert Hakan kişisel Twitter hesabından, "Birçok ilimizden gelen orman yangını haberleri sebebiyle çok üzgün ve kaygılıyım. Kahraman itfaiye ve kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Söndürüleni yerine koyabilmek için elimi taşın altına koyuyor ve bin fidanla hareketi başlatıyorum. Sen de var mısın İrfan Can Kahveci?" paylaşımı yaptı.

Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu

"SIRA SENDE CANER ERKİN"

İrfan Can da bu paylaşımda Caner'e çağrı yaptı. Caner Erkin'i etiketleyen İrfan, "Ülkemizin geleceğinin nefes alabilmesi için ben de bu harekete bin fidanla destek oluyorum. Sıra sende Caner Erkin" diyerek hareketi devam ettirdi.

Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu
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Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu - Haberler Spor
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