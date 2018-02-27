Bilkent Şehir Hastanesi'nde Çalışmalar Son Aşamaya Geldi

İbrahim Çeçen Şirketler Grubu bünyesindeki CCN Yatırım Holding tarafından gerçekleştirilen Bilkent Şehir Hastanesi mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. CEO Murat Bayar, Türk taahhüt sektörünün hastane müteahhitliğinde de gösterge olacağını belirterek, 3 bin 800 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi projesinde CCN Sağlık, CCN Teknik, CCN Servis ve CCN Biyomedikal olarak destek vereceklerini kaydetti.

890 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

2015 yılında inşaat projesinin başladığını yatırım süresinin 42 ay, işletme süresinin 25 yıl olacağını anlatan Bayar, 890 milyon avro tutarındaki finansmanın aralarında Denizbank, İşbankası, Garanti Bankası, UniCredit, Finansbank, Siemens'in bulunduğu konsorsiyumdan sağlandığını kaydetti.

14 HASTANE TAŞINACAK

Ankara'da Etlik'te ve Bilkent'te yapılacak iki şehir hastanesi ile aralarında Numune, Atatürk, Yüksek İhtisas, Zekai Tahir Burak gibi 14 hastane kapatılacak. Personellerinin 7'şerli olarak şehir hastanelerine devri planlanıyor. Bu kapsamda günde 40 bin hastaya bakılmasının planlandığı Bilkent Şehir Hastanesi kompleksinde 12 bina yer alıyor. (Yeni Şafak)