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Mehmet Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Spor, Haber

Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında cuma günü Türkiye Futbol Federasyon ve Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda futbolun başlamasıyla ilgili yapılan açıklamalar sonrası sosyal mesafe başta olmak üzere 5 maddelik bir uyarı metni yayınladı.

26.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:34
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cuma günü Türkiye Futbol Federasyon ve Süper Lig kulüpleri yetkililerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda yapılan lig maçlarının başlamasıyla ilgili açıklamalar sonrasında uyarılarda bulundu.

İşte Bilim Kurulu'nun ligler için yaptığı uyarılar;

1- Sosyal mesafe günlük yaşamda bir buçuk metre civarı ancak futbol gibi temaslı müsabakalarda bu mesafeye hassasiyet göstermek imkansız.

2- Bazı oyuncuların bir karşılaşmada ortalama 8 kez yere tükürdüğü öngörüsü var. Top 90 dakikanın büyük bölümünde zemine temas ediyor ve taç atışları elle kullanılıyor.

3- Savunma ve hücum oyuncuları arasındaki temaslar vücut vücuda. Çoğu zaman elle rakibin yüzüne temas oluyor.

4- Kaleci topa eliyle müdahale ediyor. Kaleci eldiveni olası bir virüsün muhafaza edilmesi açısından çok uygun bir zemin.

5- Soyunma odalarında da temas çok fazla. Malzemeciler herkesle ilgileniyor. Kulüp doktorları da olası sakatlıklarda fiziksel temasta bulunmak zorunda.

Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
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