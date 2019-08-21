Bilecik'te büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yeni proje

21.08.2019 12:08

Bilecik'in Yenipazar ilçesi Danişment köyünde hayata geçirilecek "Büyükbaş Hayvancılık Özelinde Köy Bazlı Birlikte Üretim Modeli Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Necmettin Yoldaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Projemizin amacı, köy bazında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerin bir şirket bünyesinde bir araya getirilerek birlikte üretim modeli etrafında birleştirilmesi ve bu vesile ile köy genelinde tam donanımlı tek bir hayvancılık işletmesinin kurulmasının sağlanması; hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile ihtiyaç duyulan kaliteli yemin köyün mevcut arazilerinde bir plan dahilinde toplulaştırma tekniği ile üretilmesinin sağlanarak tarla arazileri içindeki yem bitkileri alanı ve üretimini artırmaktır." dedi.

Projenin önemine dikkati çeken Yoldaş, "Fransa'da bir beldeden çıkan rokfor peyniri tüm dünyaya yayılıyor, neden Yenipazar Danişment köyünde ürettiğimiz ürünler her yere yayılmasın, neyimiz eksik? Hatta biz daha avantajlıyız. Sonuç olarak bu projenin ilimiz çiftçisine hayırlı ve uğurlu olması diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Müdürlük yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA