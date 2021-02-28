Bild: Arsene Wenger teknik adamlığa dönüp Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünmüyor
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Bild: Arsene Wenger teknik adamlığa dönüp Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünmüyor

28.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:22
Bild: Arsene Wenger teknik adamlığa dönüp Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un tartışılan performansının ardından teknik direktör adayları arasında ismi geçen Arsene Wenger'in, teknik adamlığa dönüp bu görevi üstlenmeyi düşünmediği belirtildi. Haberde ayrıca ünlü çalıştırıcının Mesut Özil ile en iyi döneminde Arsenal'de birlikte çalıştığına dikkat çekildi.

Ünlü teknik adam Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında anılması, Almanya'da yankı uyandırdı. Bild gazetesi, Fransız çalıştırıcı ile ilgili Türkiye'de ortaya atılan iddiaları mercek altına alan bir habere imza attı.

"FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA"

Alman Bild'in internet sitesinde "Fenerbahce teknik direktör arayışında" üst başlığıyla verilen haberde "Özil'in kulübüyle şimdi de Wenger'in ismi geçiyor" başlığı kullanıldı. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un sarı-lacivertli ekipteki günlerinin sayılı olduğuna yönelik Türk basınında haberler çıktığı hatırlatması yapıldı.

ALİ KOÇ İLE WENGER İYİ DOST

Trabzonspor maçının kaybedilmesi durumunda, takımın şampiyonluğunun tehlikeye gireceği vurgulandı. Christoph Daum, Okan Buruk gibi hoca adayı olarak anılan isimlere Wenger'in de eklendiği belirtildi. Ünlü hocanın kulüp başkanı Ali Koç ile iyi dost olduğu, Mesut Özil ile en iyi döneminde Arsenal'de birlikte çalıştığına dikkat çekildi.

"TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Tüm bu detayların sıralandığı haberini Bild gazetesi, kendisinin konuyla ilgili bilgisini paylaşarak sonlandırdı ve "Arsene Wenger teknik adamlığa dönüp Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünmüyor" ifadelerine yer verdi.

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