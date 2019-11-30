Big Bang’te girişimcilere 52 milyon TL dağıtıldı

30.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:04

Girişimcileri yatırımcılarla buluşturan İTÜ Çekirdek'in etkinliği Big Bang Start-up Challenge, bu yıl yeni bir rekora imza attı ve dağıttığı 52 milyon TL'lik kaynakla bir önceki yılı ikiye katladı.