Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu

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Premier Lig'in 7. haftasında Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Ozan Tufan ilk kez 11'de başladığı maçta 59 dakika oyunda kaldı. Bielsa'nın öğrencileri ise aldıkları 3 puanla, sezonun ilk galibiyetine imza attı.

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'da kötü gidiş sürüyor. İngiliz ekibi, geçen hafta Newcastle United'la berabere kalmasının ardından bu hafta da Leeds United'a 1-0 mağlup oldu.

59 DAKİKA SAHADA KALDI

Leeds'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Diego Llorente attı. Watford'da Ozan Tufan, maça ilk 11'de başladı. 59 dakika sahada kalan milli yıldız, yerini forvet Joao Pedro'ya bıraktı. Bu sonucun ardından Leeds United, sezonun ilk galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Watford ise 7 puanda kaldı.

Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu
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Haber: Bielsa, Ozan Tufan'ı üzdü! Watford, deplasmanda Leeds United'a 1-0 mağlup oldu - Haberler Spor
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