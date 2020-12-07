Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü

07.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:18
Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü

Meksika'da bıçaklı saldırıya uğrayan Brezilyalı futbolcu Neymar'in annesinin erkek arkadaşı Tiago Ramos, ölümden döndü. Romas, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Neymar'ın annesi Nadine Goncalves, eskiden birlikte olduğu genç modele ikinci bir şans vermek için sevgilisiyle Meksika'ya tatile gitti.

24 yaşındaki Tiago, geçen hafta sonu Instagram hikayesinde boğazı ve göğsü kanlar içinde kalmış bir şekilde çektiği fotoğrafı paylaşarak bir restoranda bıçaklı saldırıya uğradığını ve ölümden döndüğünü iddia etti.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü

OLAY RESTORANDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının önceden planlandığını iddia eden Tiago, yemek için bir restorana gittiğini, ve orada yaşadığı yer kavgası sonrası bıçaklandığını ifade etti. Tiago, kendisine saldıran kişilerden birinin telefonunu bildiğini ve olayın orada kapanmayacağını sözlerine ekledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Öner Erkan Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:18:17. #1.14#
title