Bezos'dan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar

18.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:42

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos "dünya için en büyük tehdit" olarak gördüğü iklim değişiklikleri ile mücadele için 10 milyar dolar değerindeki Yeryüzü Fonu'nu tanıttı.

Bezos bu fonun küresel boyutta "doğayı korumak ve saklamak" hedefinde olan tüm bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları için geçerli olacağını vurguladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği gezegenimize karşı en büyük tehdit" diye Bezos, "Ben de, hep birlikte paylaştığımız gezegenimiz üzerinde yok edici etkisi her geçen gün büyüyen iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleyi büyüten ve yeni mücadele biçimlerini geliştiren diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum" diye ekledi.Bezos Yeryüzü Fonu, önümüzdeki yaz aylarından itibaren iklim değişikliğine karşı mücadele girişimlerinin bir parçası olarak destekler vermeye başlayacak. Bezos, "Bu, büyük şirketlerin, küçük şirketlerin, ülkelerin, küresel örgütlerin ve bireylerin kolektif eylemi olacak" dedi.

ABD'li milyarder, "Forbes's Real-Time Billionaires List"te 129.9 milyar dolarlık varlığıyla yeryüzünde yaşayan en zengin kişi olarak seçilmişti.

Kaynak: DHA