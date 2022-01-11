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Beypiliç Boluspor'da 2 oyuncu ile yollar ayrıldı

Beypiliç Boluspor'da 2 oyuncu ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da stoper Erkam Reşmen ve kaleci Ömer Alıcı ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da stoper Erkam Reşmen ve kaleci Ömer Alıcı ile yollar ayrıldı.

Beypiliç Boluspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcularımız Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen'e Boluspor vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Beypiliç Boluspor'da 2 oyuncu ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor Haberleri

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