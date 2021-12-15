Beypiliç Boluspor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Spor
STAT: Samsun Yeni 19 MayısHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can AlpYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali (Dk. 65 Alaaddin), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 56 Berk), Yasin (Dk. 81 Polat), Soner, Hasan (Dk.81 Çinari), Fofana (Dk.
STAT: Samsun Yeni 19 MayısHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can AlpYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali (Dk. 65 Alaaddin), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 56 Berk), Yasin (Dk. 81 Polat), Soner, Hasan (Dk.81 Çinari), Fofana (Dk. 56 Melih Okutan), OsmanBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Fethi, Bregu (Dk. 46 Arda Köksal), Hakan (Dk. 75 Novak), Mehmet, Ksongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, BerkGOLLER: Dk. 22 Yasin (Yılport Samsunspor ), Dk. 26 Bregu ( Beypiliç Boluspor )SARI KARTLAR: Cihan, Berk (Yılport Samsunspor ), Abdurrahman, Ali, Mehmet, Bertu ( Beypiliç Boluspor )KIRMIZI KART: Dk. 59 Yunus Emre (Yılport Samsunspor )Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 22'nci dakikada Yasin, Boluspor adına da 26'ncı dakikada Bregu kaydetti.14'üncü dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Fofana'nın içeri çevirdiği topa Yasin'den önce dokunan Boluspor savunması mutlak golü önledi.22'nci dakikada Tomane'nin defansın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.26'ncı dakikada Bertu'nun kafayla indirdiği topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde sert vuran Bregu, takımına beraberliği getirdi: 1-1.45+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yasin'in ortaladığı topa Savicevic'ten önce defans son anda müdahale etti.52'nci dakikada Tomane'nin indirdiği topa ceza sahası dışından vuran Yunus Emre şutu yandan auta çıktı.62'nci dakikada Emin'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.77'nci dakikada sol kanattan ceza sahası önüne doğru topla giren Yasin şutu üstten auta gitti.84'üncü dakikada Polat'ın pasında kaleyi karşısında bulan Çinari'nin etkisiz şutu kaleci Selmani'de kaldı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.- Budanoğlu