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Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

Bölgesel Amatör Lig'de hafta sonu kendi sahasında Beyköy Belediyespor ile mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor, zemini yenilenen Şehit Vefa Karakurdu Beyçayır Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı.

Bölgesel Amatör Lig'de hafta sonu kendi sahasında Beyköy Belediyespor ile mücadele edecek olan Ereğli Belediyespor, zemini yenilenen Şehit Vefa Karakurdu Beyçayır Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı.

Geçtiğimiz hafta oynadığı Devrek Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanan Kdz. Ereğli Belediyespor, 5 Aralık Pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynayacağı Beyköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Zemini yenilenen sahada çalışmalarına başlayan Ereğli Belediyespor'da hedef galibiyet. Eflatun beyazlılar uzun bir aradan sonra kendi saha ve seyircisi önüne çıkacak. Beyköy Belediyespor maçına taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

Beyköy hazırlıkları yenilenen zeminde yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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