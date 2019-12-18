: Beta Ayakkabı kapandı mı? Beta Ayakkabı kimin, sahibi kim?

18.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:34

Beta Ayakkabı ne zaman kuruldu? Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunan ünlü ayakkabı firması hakkında karar çıktı ve iflası verildi. Mağazaları kapandı ancak üretim ve internetten satışları devam ediyor. Beta Ayakkabı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

BETA AYAKKABI KAPANIYOR MU?

Konkordato başvurusu yapan Beta Ayakkabı hakkında ilas verildi ve konkordato süresi kaldırıldı. Şirketin 50 mağazası kapandı, üretim ve satışlar internet üzerinden sürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık ise alacaklıların anlayışlı olduklarını ve büyük bir meblağ olmayan borçların ödenebileceğini söyledi. Ayrıca şirketin yurt dışına ihracatının olabileceğini de belirtti.

BETA AYAKKABI KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

70'li yıllarda Espadrille üretimi yapan Ercan İkiışık ve Taner İkiışık tarafından 1980 yılında kurulan Beta, 1985 yılında, Nişantaşı'nda ilk mağazasını açarak perakendeye adım attı. 1986 yılında ilk ihracatını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı. Bugün, %85'i Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmek üzere yılda 150.000 çift ayakkabı üretiyor. Türkiye'de ise toplam 43 mağazası bulunuyor.

Beta, Türkiye'de tüm ayakkabı üretim tekniklerinin bir arada kullanıldığı tek ayakkabı fabrikasına sahiptir. Ayakkanıları %100 doğal deriden üretiliyor.

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