Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı
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Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden Rachid Ghezzal'in yeni takımı belli oluyor. Cezayirli futbolcunun kulübü Leicester City'le, Vincent Aboubakar'ı da transfer eden Al Nassr'ın ön protokol imzaladığı iddia edildi.

Bu sezon 17 assist ve 8 gollük performansıyla Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren Rachid Ghezzal'in transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr devreye girdi.

"AL NASSR ÖN ANLAŞMA YAPTI"

Suudi Arabistan basını, Al Nassr yöneticilerinin, Cezayirli Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Al Nassr'ın Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester City ile ön anlaşma yaptığı belirtildi.

Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı
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