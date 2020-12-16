Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: Salih Uçan ile görüşüyoruz
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Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: Salih Uçan ile görüşüyoruz

16.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:14

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan için transfer görüşmesi yaptıklarını doğruladı. Fatih Terim'in de kadrosunda ısrarla istediği Salih Uçan, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, TRT Spor'a Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan'ın transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, yaptığı açıklamada, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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26 yaşındaki başarılı orta saha, 2012-2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alıyordu. Fatih Terim'in de kadrosunda ısrarla istediği Salih Uçan, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: Salih Uçan ile görüşüyoruz

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