Beşiktaşlı Tolga Zengin'den Genç Kalecilere Destek

UEFA Avrupa Liginde oynanan Partizan karşılaşmasında sakatlanan ve Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibin genç kalecileri Utku Yuvukuran ve Ersin Destanoğlu'na sosyal medya üzerinden destek oldu.

Genç kalecilerle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" notunu düştü.

İŞTE TOLGA ZENGİN'İN O PAYLAŞIMI: