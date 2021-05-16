Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı
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Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı

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Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tarihi bir şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta taraftarlar İstanbul'un farklı ilçelerinde kutlama yaptı. İstanbul Eyüpsultan'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Açılan ateş sonrası bazı taraftarların bekçilere tepki gösterdiği görüldü.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından, sokağa çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, konvoylar eşliğinde Beşiktaş ilçesine geldi.

TARAFTARLARIN BİR KISMI BEŞİKTAŞ ÇARŞI'DA KUTLAMA YAPTI

Stat etrafında toplanarak meşalelerle şampiyonluk sevincini yaşayan taraftarların bir kısmı ise Beşiktaş Çarşı'da şampiyonluk kutlamalarına devam etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'un farklı ilçelerinde de şampiyonluk coşkusunu yaşadı. İstanbul Eyüpsultan'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden güvenlik güçleri havaya ateş açtı.

BEKÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Açılan ateş sonrasında bazı taraftarların bekçilere tepki gösterdiği görüldü.

Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı
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