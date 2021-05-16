Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tarihi bir şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta taraftarlar İstanbul'un farklı ilçelerinde kutlama yaptı. İstanbul Eyüpsultan'da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına müdahale eden güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Açılan ateş sonrası bazı taraftarların bekçilere tepki gösterdiği görüldü.