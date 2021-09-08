Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic'e coşkulu karşılama
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Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic'e coşkulu karşılama

Beşiktaşlı taraftarlardan Pjanic'e coşkulu karşılama
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı.

Beşiktaşlı taraftarlar, ülkesinin milli takımından dönen Miralem Pjanic'i havalimanında coşkulu şekilde karşıladı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Miralim Pjanic, saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu havalimanında 200'e yakın taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları karşısında kartal işareti yapan Pjanic, Beşiktaş atkısı açtı. Bosnalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

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