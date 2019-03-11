Beşiktaşlı Taraftarlar, Şenol Güneş'i Islıklayıp Guti'yi Alkışladı
Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor ile oynanan maç öncesi Şenol Güneş'i ıslıklayarak Guti lehine tezahüratlar yaptı.
Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Stadyum anonsundan tecrübeli teknik adamın isminin anons edilmesi sonrasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Öte yandan siyah beyazlı taraftarlar yardımcı antrenör Guti Hernandez lehine sloganlar attı.
Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki göstermişti.
1 HAZİRAN'DA MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK
Şenol Güneş, resmi olarak 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takımın teknik direktörü olacak. Güneş, mart ayında oynanacak 2 resmi karşılaşmada da Ay-Yıldızlıların başında olacak.
YORUMLAR (12)
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BENDE TASVİP ETMİYORUM O ŞEKİLDE GİDİŞİNİ AMA ADAM İKİ YIL ŞAMPİYON YAPMIS AVRUPADA BAŞARILI OLMUŞ BENCE ISLIKLANMASI ÇOK AYIP BUNLAR GUTİ DİYOR GUTİYE YARIN DAHA BETERİNİ YAPARLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lewandovski eski kulübünde oynarken aylar öncesinden yeni takımıyla sözleşme imzaladı ve gidinceye kadar da tıkır tıkır oynadı. Şenol güneş inde milli takıma yada bir başka takımla sözleşme imzalaması gayet normal önemli olan nasılsa gideceğim deyip işini savsaklamaması.. Bir de şenol ıslıklayıp guti yi slkışkıyorsanız benden size kocaman bir,,, yuhhhhhCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bjk yi satmayacaktı haziranda söyleseydi bizde saygı gösterirdikCevap Yaz Yayından Kaldır
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şenol güneşin hakkını ödeyemeyiz her sey icin teşekkurler hocam besiktas taraftarının gönlünü kazandın senCevap Yaz Yayından Kaldır
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TFF''nu başkanını kim istifa ettirdiyse, şenol Güneş''i de milli takımın başına getiren kişi aynı kişidir!!!Şenol Güneş''in ''''ben milli takıma gitmiyorum'''' deme hakkı dahi yoktu bu olayda. Diğer taraftan yapılan algı sonucu Beşiktaş taraftarı kıvama gelmiş anlaşılan. Sonuç şu. . . Şenol hocayı çok arayacaksınız!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır