Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti

Beşiktaş'ı Telekom'da yendikleri derbinin ardından, "Benim evimde olmaz" paylaşımı yapan Arda Turan'a, Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla N'Koudou'dan olay gönderme geldi. N'Koudou, Arda'nın paylaşımını direkt gösterip, "Bizim evimizde daha iyi" yanıtı vererek, kahkaha emojisi kullandı. Şampiyonluğun kaçmasıyla büyük üzüntü yaşayan Arda'nın vereceği yanıt merak konusu oldu.