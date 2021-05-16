Beşiktaşlı N'Koudou, derbiden sonra gönderme yapan Arda'nın paylaşımıyla alay etti
Beşiktaş'ı Telekom'da yendikleri derbinin ardından, "Benim evimde olmaz" paylaşımı yapan Arda Turan'a, Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla N'Koudou'dan olay gönderme geldi. N'Koudou, Arda'nın paylaşımını direkt gösterip, "Bizim evimizde daha iyi" yanıtı vererek, kahkaha emojisi kullandı. Şampiyonluğun kaçmasıyla büyük üzüntü yaşayan Arda'nın vereceği yanıt merak konusu oldu.
Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile Galatasaray arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.
Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "Not in my house" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.
ARDA'YI ETİKETLEDİ
Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta N'Koudou da Arda'ya gönderme yaptı.
Fransız futbolcu paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "Better in our house" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.